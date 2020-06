08:02

La data è stata fissata ed è il primo di luglio. Da quel giorno una delle destinazioni chiave del turismo internazionale, ovvero l’arcipelago delle Maldive, riaprirà i confini e consentirà ai turisti di tornare nel labirinto di resort distribuiti negli atolli.

L’annuncio arriva dal ministero del Turismo del Paese, ma restano da definire ancora diversi dettagli. La stessa nota specifica infatti che i prossimi giorni saranno dedicati tutti alla definizione delle procedure che verranno attuate; inoltre sarà definito se ci saranno limitazioni e quali Paesi resteranno eventualmente esclusi da questa prima fase.



Su una cosa, invece, secondo quanto riportato da TTGMedia, si è pronunciato il ministero: la ventilata tassa di ingresso da 100 dollari, che sarebbe servita per sostenere l’industria dopo lo stop totale ai movimenti turistici, non ci sarà. Meglio evitare infatti limitazioni e aggravi economici che possano scoraggiare un mercato ancora in fase di ripartenza.