Antigua&Barbuda riapre ai turisti internazionali, c'è anche l'Italia

Antigua&Barbuda riapre ufficialmente i suoi confini al turismo internazionale, da qualsiasi Paese, Italia compresa. Nel periodo giugno-settembre, i passeggeri in arrivo dovranno indossare le maschere in aeroporto e nei luoghi pubblici, occasionalmente potranno essere sottoposti a un test anti-Covid di tipo antigene (più rapido rispetto al tampone) e dovranno compilare un'autocertificazione sullo stato di salute, ma non è necessario un vero certificato medico.

Nella fase 2, da ottobre, le misure potrebbero allentarsi. “Siamo rigorosi, ma i turisti sono liberi di muoversi e possono noleggiare auto. Hotel e resort rispettano il distanziamento sociale, ma non devono rispettare limiti particolari di capienza” ha spiegato Colin James, amministratore dell'ente del turismo. Quanto ai voli in arrivo, la prima a riprendere è American Airlines con il collegamento da Miami. Da metà luglio tornano British da Londra e JetBlue da New York.

Adriano Lovera