Re-open Eu: arriva la piattaforma europea per far ripartire i viaggi

13:43

La Commissione europea ha inaugurato Re-open Eu, piattaforma web per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa. Fornisce informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica e altre informazioni sull’offerta turistica a livello nazionale e dell’Ue, che consentirà agli europei di prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui connessi al coronavirus nel pianificare viaggi quest’estate e in seguito.

La piattaforma inoltre, come riporta Hotelmag contiene informazioni sui sistemi dei buoni di sostegno, che consentono ai consumatori di dimostrare fedeltà al loro hotel o ristorante preferito acquistando buoni per futuri soggiorni o pasti dopo la riapertura, in modo da aiutare il settore alberghiero europeo a ripartire man mano che le restrizioni vengono revocate e le frontiere riaperte. I buoni di sostegno aiuteranno le imprese a superare i problemi di liquidità incassando per servizi che verranno forniti in un secondo momento. L’importo pagato dal cliente va direttamente al prestatore di servizi. Con la creazione della pagina dedicata a questo servizio la Commissione intende contribuire a collegare meglio le imprese partecipanti e i clienti interessati, in particolare quando viaggiano all’estero.



Re-open Eu fa parte del pacchetto turismo e trasporti della Commissione del 13 maggio 2020, lanciato per ripristinare la fiducia dei viaggiatori nell’Ue e aiutare il turismo europeo a ripartire in modo sicuro, in linea con le indispensabili precauzioni sanitarie. Disponibile anche in versione mobile e nelle 24 lingue ufficiali dell’Ue, accentra in un unico sito le informazioni aggiornate della Commissione e degli Stati membri. Una mappa interattiva consentirà di consultare le informazioni, gli aggiornamenti e i consigli per ciascun Paese.



“Dopo settimane di confinamento, le frontiere interne dell’Unione europea stanno riaprendo – ha dichiarato Thierry Breton, commissario per il Mercato interno -. Il sito web Re-open Eu offrirà ai viaggiatori un facile accesso alle informazioni necessarie per programmare gli spostamenti con fiducia e non correre rischi durante il viaggio. Questo aiuterà anche i proprietari di alberghi e i piccoli ristoratori delle città di tutta Europa a trarre ispirazione dalle soluzioni innovative sviluppate da altri”.



“Il vasto patrimonio culturale dell’Europa è uno dei nostri principali punti di forza – ha sottolineato Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e i Giovani e responsabile del Centro comune di ricerca -. Tuttavia, l’impossibilità di viaggiare e la chiusura della maggior parte dei luoghi d’interesse in questi ultimi mesi sono state un duro colpo per la cultura e il turismo. La piattaforma Re-open EU offre informazioni aggiornate per consentirci di ricominciare a esplorare l’Europa in modo sicuro”.