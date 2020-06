Nei casinò di Las Vegas un premio di 20 dollari a chi mette la mascherina

21:00

Un incentivo ai giocatori come metodo per incoraggiare all’utilizzo della mascherina. È il sistema che stanno adottando 5 casinò sulla Strip di Las Vegas per rallentare il contagio da Covid-19.

Un gruppo di casinò, Caesars Palace, Paris, Flamingo, The Linq e Harrah's, per convincere i giocatori a utilizzare le mascherine hanno inviato un team di promotori con il compito di omaggiare chi indossava correttamente i Dpi di un credito di 20 dollari da giocare nel casinò stesso.



L’idea delle 5 strutture è continuare con questa strategia finché non diventerà obbligatorio l’uso delle mascherine nello Stato, che ad oggi vede una ripresa dei contagi.