Repubblica Dominicana, riapertura a luglio: le regole da seguire

La Repubblica Dominicana riaprirà al turismo internazionale il primo luglio. Per la ripartenza, il Ministero del Turismo ha messo a punto una serie di protocolli di sanitari per l’industria turistica, per garantire sicurezza ai visitatori e prevenire la possibilità di contagio da Covid-19.

Alberghi, resort, pensioni e bed & breakfast dovranno seguire le norme disposte dall’associazione degli albergatori Asonahores: alla reception, che dovrà essere separata con un pannello dagli ospiti, dovrà essere effettuata la misurazione della temperatura.



Gli ospiti dovranno compilare un’autodichiarazione in cui dovranno segnalare sintomi di salute di qualsiasi tipo ed eventuali contatti diretti con qualcuno a cui è stato diagnosticato il Covid-19 negli ultimi 14 giorni.



Inoltre, gli ospiti riceveranno un kit contenente gel igienizzante per le mani e mascherine.



L’occupazione delle camere sarà alternata e, per evitare di prendere l’ascensore, i titolari di strutture di grandi dimensioni dovranno cercare di collocare i viaggiatori nei primi due piani.



Per quanto riguarda le aree comuni, dovrà essere rispettata la capacità massima di tutti gli spazi dello stabilimento, in modo che siano garantiti 2 metri di distanza tra le persone. Restano vietate, per il momento, le escursioni e le attività turistiche al di fuori delle strutture ricettive.



In aeroporto

Tutti gli aeroporti del Paese hanno già avviato un piano di ripresa dell’operativo voli e delle attività commerciali interne. Negli scali sarà obbligatorio l’uso delle mascherine, l’uso di schermi di protezione presso i terminal tra passeggeri e staff.



La segnaletica orizzontale e verticale faciliterà il distanziamento sociale e le attrezzature consentiranno ai passeggeri di effettuare l’imbarco automatizzato.



Nei punti di maggiore passaggio, campagne di comunicazione video mostreranno le regole da seguire.



Aumentata anche la frequenza della pulizia e della disinfezione di tutte le zone di contatto, la pulizia dei sistemi di aria condizionata, e sarà disponibile gel idroalcolico in diversi punti dell’aeroporto.



Consigliato per il check-in l’uso di biglietti elettronici e l’imbarco di bagagli in stiva. Mentre, a bordo aereo, oltre alla misurazione della febbre, all’uso di mascherinie, accesso a piccoli gruppi, accurata igienizzazione del vettore pre e post volo, sarà richiesto ai passeggeri di compilare un formulario di autodichiarazione che certifica il proprio stato di salute.