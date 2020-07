Pagamenti digitali e autenticazione forte: European Tourism Manifesto chiede il rinvio

12:56

Lo European Tourism Manifesto, alleanza che dà voce al settore turistico e dei viaggi europeo, teme le nuove norme sui pagamenti online e, si legge su HotelMag, chiede il rinvio dei termini per la Strong Customer Authentication.

“Mentre il settore dei viaggi e del turismo fatica a rimettersi in piedi a seguito dell’effetto devastante della crisi da Covid-19 – dichiara il manifesto -, le nuove norme dell’Ue sui pagamenti online minacciano di provocare ulteriori turbolenze in vista del prossimo anno. Le imprese del turismo stanno lottando per far fronte ai requisiti imminenti sulle regole della Sca, ma nello stesso tempo stanno per affrontare carenze di liquidità imminenti, con entrate scarse o assenti, e mentre i costi fissi sono ancora in corso”.



Un esempio lampante è nel settore alberghiero, rileva lo European Tourism Manifesto, “che quest’anno ha visto difficoltà senza precedenti, con tassi di occupazione al 36% delle proprietà aperte a maggio, che è un minimo storico. Gli hotel, molti dei quali sono pmi e aziende a conduzione familiare, dovranno cambiare i loro siti web per acquisire il secondo livello di autenticazione richiesto dalle norme di ‘autenticazione forte del cliente’. La maggior parte si sta concentrando sul sopravvivere all’attuale crisi e non sarà in grado di gestire i gravosi requisiti necessari per adattare i sistemi di pagamento e i siti entro la fine dell’anno. La gestione di questi ultimi è spesso un processo complesso, su cui l’hotel potrebbe non avere il pieno controllo, con più flussi di pagamento, franchising e motori di prenotazione che devono essere contabilizzati”.