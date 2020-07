Super Nintendo World di Osaka, su Twitter le anteprime

21:00

Non ci sono ancora notizie certe sulla data di apertura al pubblico, ma gli appassionati di videogiochi e dell'universo di Super Mario si sono entusiasmati nel vedere su Twitter alcuni filmati che mostrerebbero - in anteprima - il parco a tema Super Nintendo World di Osaka, in Giappone. L'inaugurazione era prevista in concomitanza delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma la pandemia ha costretto a rimandare il tutto: si parla di autunno 2020 o del 2021.

"Super Nintendo World è composto da numerose attrazioni, negozi e ristoranti progettati per consentire alle persone di sperimentare il mondo di Nintendo IP nella vita reale" ha detto Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, in occasione dell'80° anniversario della fondazione dell'azienda. M. T.