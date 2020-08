Hawaii: la riapertura prevista per il primo settembre sarà rinviata

15:06

Anche il paradiso delle Hawaii deve cedere il passo e la riapertura delle porte dell’arcipelago al turismo dovrà essere rinviata. Almeno di un mese.

La decisione definitiva non è ancora stata presa ma il governatore David Ige, secondo quanto riporta la stampa locale, si starebbe già muovendo per spostare in avanti la data del primo settembre, finora indicata come quella per la ripresa dei flussi turistici in una delle destinazioni più richieste dal pubblico americano in particolare.



A spingere le autorità verso questa scelta la crescita del numero dei contagi che si è verificata negli ultimi giorni.