Cina: riprende il turismo nella zona di Wuhan

15:55

Lo Hubei, la regione cinese di Wuhan, riapre le porte al turismo. La zona diventata famosa per essere stato l’epicentro dell’epidemia, ha iniziato a offrire biglietti gratuiti per i visitatori cinesi in segno di riconoscimento per il supporto durante la pandemia.

Come riporta ansa.it la scorsa settimana ha annunciato l’apertura gratuita delle principali attrazioni, fino alla fine dell’anno.



Per quanto riguarda le agenzie turistiche, su un totale di 850 imprese hanno aperto oltre il 70% del totale.