Cina, tornano le crociere sul Fiume Azzurro

16:16

Lo Yangtze torna a popolarsi di crocieristi. Dopo la lunga sospensione iniziata a gennaio, il Fiume Azzurro è ora solcato da navi già sottoposte alla sanificazione e che possono scalare in porti ugualmente disinfettati.

Il tratto privilegiato per la ripresa delle crociere fluviali è quello delle Tre Gole, nel Sud-Ovest della Cina. Lo segnala l’agenzia di stampa Ansa aggiungendo che l’Ufficio municipale dei trasporti di Chongqing rassicura che tutti gli equipaggi delle navi da crociera sono costantemente controllati per risultare negativi al test Covid-19, così come i passeggeri, e che sono autorizzati ad acquistare i biglietti soltanto persone provenienti da aree a basso rischio. S. P.