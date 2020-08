08:04

Attrezzare tutti gli aeroporti con test rapidi per il Covid per far ripartire il turismo. L’Omt ha lanciato l’allarme sui costi della pandemia per il turismo e gli effetti sull’economia del settore. Per rilanciare i viaggi, l’organo dell’Onu ha sollecitato i Governi mondiali affinché adottino i test rapidi per arginare il più velocemente possibile le infezioni.

Pubblicità

Ripartire in sicurezza

Come riporta preferente.com, l’Omt ha sottolineato che questa soluzione potrebbe guidare un riavvio sicuro del turismo. Evidenziando che una partenza in sicurezza è possibile.



L’allarme riguarda anche le conseguenze a lungo termine, in particolare delle misure prese unilateralmente.