Bali alza bandiera bianca: la riapertura slitta a tempo indeterminato

14:54

Chiusura a tempo indeterminato. Nella mappa sempre in movimento delle destinazioni, tra chi decide di provare a riaffacciarsi sul turismo, con regole e protocolli stretti, e chi preferisce prendere tempo nell’attesa dell’evolversi della situazione, si registra oggi la decisione del Governo indonesiano.

Una delle principali attrazioni, vale a dire Bali, torna sui propri passi e sceglie di rinviare l’apertura ai flussi internazionali, inizialmente prevista per il prossimo 11 settembre. Di più: per ora non viene fissata nessuna deadline e sembra ormai concreta la prospettiva che per tutto il resto del 2020 la destinazione non aprirà le proprie porte.



Secondo quanto riportato da TTG Media, il governatore di Bali Wayan Koster ha spiegato che per potere procedere a un passo importante come questo serve la massima prudenza e grande preparazione e i tempi non sarebbero ancora maturi.