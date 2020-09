Il Disney's Polynesian Village Resort riaprirà nell'estate del 2021

19:31

Doveva riaprire il 4 ottobre, ma per gli appassionati del mondo Disney l'attesa sarà più lunga del previsto. Slitta infatti all'estate del 2021 il ritorno del Disney's Polynesian Village Resort.

Pubblicità

Approfittando della chiusura dovuta al Covid, verranno svolti una serie di lavori di ammodernamento sia per la Great Ceremonial House sia per le camere. Già notificato il cambio nella programmazione sia agli adv sia agli ospiti che avevano prenotato il loro soggiorno. Come riporta travelpulse.com il parco divertimenti ha annunciato le date di riapertura anche di altre strutture tra cui il 21 settembre per il Grand Floridian Resort & Spa, il 14 ottobre per il Coronado Springs Resort on October 14 e infine l'1 novembre per l'Art of Animation Resort. G. G.