11:14

Continua il valzer delle modifiche per i corridoi turistici della Gran Bretagna, alle prese ora anche con una stretta interna che ha portato a un lockdown soft di due settimane che coinvolgerà 10 milioni di abitanti nel Paese.

Le ultime novità annunciate nella serata di ieri dal segretario ai Trasporti Grant Shapps, riporta TTG Media, riguardano quattro Paesi: Thailandia, Singapore, Guadalupe e Slovenia. Le prime due destinazioni, tra le più gettonate per il lungo raggio Uk, arriva il semaforo verde e quindi per chi torna non sarà più necessario sottoporsi ai 14 giorni di quarantena. Quarantena che però dovranno osservare i cittadini britannici all’ingresso nei due Paesi, dove sono ancora off limits i soggiorni di breve durata. Per quanto riguarda Slovenia e Guadalupe, invece, queste entrano nella black list dell’obbligo di quarantena all’ingresso in Gran Bretagna.



Ancora fermo invece il corridoio ritenuto dagli attori del turismo il più importante per fare riprendere il mondo dei viaggi, ovvero quello tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Nonostante le forti pressioni sul Governo in particolare dalle compagnie aeree, nessuna decisione è ancora stata presa in tal senso.