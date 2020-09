Abu Dhabi riparte dallo sport con Return to Ufc Fight Island

19:30

Abu Dhabi si prepara alla ripresa del turismo internazionale puntando sullo sport. Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi e Ufc (principale organizzazione mondiale di arti marziali miste) hanno annunciato il ritorno, dal 26 settembre al 24 ottobre, di ‘Return to Ufc Fight Island’, a Yas Island.

L’evento si aprirà con Ufc 253: Adesanya vs Costa, incontro per il titolo dei pesi medi. Seguiranno poi Ufc Fight Night: Holm vs Aldana il 3 ottobre, Ufc Fight Night: Moraes vs Sandhagen il 10 ottobre e Ufc Fight Night: Ortega vs. Korean Zombie il 17 ottobre.



La manifestazione si chiuderà il 24 ottobre con l’incontro Ufc 254: Nurmagomedov vs. Gaethje.