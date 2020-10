Cuba allenta le misure restrittive, ma l'Avana resta chiusa

10:09

Il governo di Cuba ha deciso che allenterà le misure di contenimento del coronavirus adottate fino allo scorso mese, ma comunque manterrà chiusa la capitale ai visitatori, consentendo di viaggiare solo alle persone che non erano riuscite a rientrare nei loro luoghi di residenza prima del lockdown.

All’Avana, infatti, come ha sottolineato su Hosteltur il direttore della sanità pubblica Carlos Alberto Martínez, il rischio epidemiologico continua a essere elevato. La capitale cubana è considerata l’epicentro dell’epidemia da Covid-19 e ha subito una ricaduta dopo nuovi focolai registrati a partire dalla fine di luglio.



Alcune misure sono comunque state allentate anche all’Avana, come ad esempio il coprifuoco notturno, che impediva gli spostamenti della popolazione dalle 19 alle 5 del mattino. Ora è stato annullato e anche la capienza dei mezzi pubblici è stata portata all’80 per cento, mantenendo però mascherine e distanziamento sociale.



In tutto il Paese sono state riaperte le spiagge, mentre nei locali la capienza è limitata al 50 per cento.