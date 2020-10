di Oriana Davini

10:21

Non perdere di vista il mercato italiano, il quarto per la Francia e il primo in Costa Azzurra, nonostante il momento difficile: così Frédéric Meyer (nella foto), direttore di Atout France Italia, ribadisce il legame tra i due paesi.

"È importante essere reattivi e non perdere di vista le potenzialità della clientela italiana, soprattutto verso una regione di prossimità come la Costa Azzurra, raggiungibile in auto e pronta a offrire numerose alternative anche in autunno".



Dopo un'estate che ha registrato numeri più alti del previsto, con un'occupazione media degli hotel a luglio e agosto del 68 per cento e un picco del 93 per cento raggiunto il 12 agosto, la Costa Azzurra cerca di salvare anche la stagione fredda con la campagna "ChangezDeDécor tra natura, mare e cultura".



L'obiettivo è far scoprire i borghi dell'entroterra e le esperienze attive outdoor, per invogliare i visitatori autunnali.