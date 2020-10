Varadero riapre al turismo internazionale dal 15 ottobre

08:42

Cuba riparte da Varadero. Sarà la nota località turistica dell’Isla Grande la prima a riaprire al traffico turistico internazionale a partire dal 15 ottobre.

Si tratterà di una riapertura parziale durante la quale i viaggiatori potranno soggiornare solamente negli hotel a 4 e 5 stelle ed effettuare attività ed escursioni in un’area delimitata e controllata.



In tutte le strutture saranno poi presenti dei presidi medici che effettueranno controlli continui per aumentare le garanzie sul fronte della sicurezza. Inoltre saranno obbligatori i pagamenti con carta di credito. Innalzati anche i livelli di sicurezza in aeroporto.