Smart working ad Anguilla: l’isola offre soggiorni fino a 12 mesi

14:55

Anguilla si offre come destinazione ideale per le cosiddette Work Holiday. L’isola dei Carabi, dichiarata come a rischio molto basso per il Covid, offre la possibilità di effettuare soggiorni di lavoro prolungati con un visto speciale della durata massima di 12 mesi.

Dedicata alle persone in smart working, Anguilla offre la possibilità di accedere a un soggiorno prolungato e con la garanzia di essere il più tutelato possibile dal punto di vista della salute.



Il Paese, infatti, ha deciso di aprire le sue porte ai visitatori, mettendo a disposizione a pagamento a un test PCR all'arrivo, e un secondo test al decimo giorno della visita, per coloro che provengono da paesi a basso rischio e al quattordicesimo giorno per gli ospiti che arrivano da paesi a più alto rischio.



La cifra da mettere in preventivo per i due test, i visti di lavoro prolungato e la sorveglianza sanitaria è di 2.000 euro per gli individuali e di 3.000 per le famiglie.



"Anguilla offre tutto ciò che serve all’equilibrio tra il lavoro e il divertimento - ha dichiarato il segretario al Turismo del Parlamento, Quincia Gumbs Marie -. Circa il 40% di chi chiede di venire ad Anguilla esprime l’interesse per soggiorni più lunghi, attratti dal nostro ambiente sicuro e privo di stress”.



Il Paese offre sistemazioni di ogni livello, dalla strutture 5 stelle lusso ai rifugi sulla spiaggia, e una gamma di servizi opzionali che includono collegamenti internet ad alta velocità affidabili, chiamate internazionali a prezzi accessibili, pagamenti online e altro ancora e una sicura copertura cellulare in tutta l'isola.