La Grecia anche fuori stagione: l'appello di Kyriaki Boulasidou

16:25

Malgrado la situazione critica, la Grecia lancia un segnale di speranza e dai padiglioni di TTG Travel Experience riconferma la volontà di andare avanti.

“Il fatto di essere presenti in fiera è già di per sé un messaggio positivo – spiega il direttore dell’ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, Kyriaki Boulasidou (nella foto) -. Avevo molti timori sulla partecipazione dell’ente e devo dire che arrivata all’ultimo giorno di fiera i miei dubbi sono stati tutti fugati: c’era bisogno di una ventata di ottimismo; le persone hanno la necessità di essere rincuorate e di pensare che si riuscirà a superare l’impasse. Mai come adesso è fondamentale avere fiducia”.



Fiducia che per quel che riguarda i viaggi in Grecia si traduce nella possibilità di recarsi nel Paese senza obbligo di tampone né in ingresso né all’uscita. “Il Governo greco ha gestito e sta gestendo in modo encomiabile l’emergenza e il Paese rappresenta un lido sicuro per concedersi un break. Anche nel periodo autunnale e invernale, con il congelamento delle destinazioni long haul, la Grecia mantiene un grande appeal in termini di itinerari culturali, da abbinare a un ricco patrimonio enogastronomico, a un clima mite e alla vicinanza all’Italia”.

Insieme all’ente ellenico, in fiera erano presenti il vettore Aegean Airlines, l’isola di Skiathos, la regione della Grecia Occidentale e la regione di Macedonia orientale e Tracia, che hanno proposto ai visitatori aspetti insoliti e modi alternativi per visitare il Paese anche fuori stagione. I.C.