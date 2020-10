L'Irlanda vara misure straordinarie a sostegno del turismo

10:07

ll Governo irlandese ha annunciato un piano di salvaguardia del turismo con speciali misure definite nel bilancio 2021.

Pubblicità

Tra i principali provvedimenti, la riduzione dell’Iva per i servizi turistici dal 13,5% al 9%, in vigore dal 1 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e lo stanziamento di 55 milioni di euro di fondi straordinari, riservati alle imprese impegnate in ambito turistico.

La valenza della manovra è molteplice e ed è funzionale a mantenere le quote di mercato occupate dall’Irlanda quando sarà il momento di far riprendere i flussi dall’estero. Confermati e messi a bilancio anche gli investimenti destinati alle attività di marketing e promozione.



Appoggio, inoltre, da parte del Governo per il 'semaforo Ue', ritenuto importante per la ripresa dei viaggi tra Paesi diversi.

"Abbiamo accolto con favore la manovra varata dal Governo a tutela della nostra industria turistica. Il momento attuale è davvero difficile per tutto il settore, ma sono convinto che il turismo irlandese abbia la possibilità di riprendersi da questa devastante pandemia. Senza ombra di dubbio, la sfida è impegnativa, ma al termine di questa crisi, quando l'Irlanda sarà nuovamente aperta ai visitatori internazionali, noi di Turismo Irlandese saremo pronti a fare la nostra parte al fine garantire una ripresa sostenibile del settore per un futuro a lungo termine” ha spiegato Niall Gibbons, ceo di Turismo Irlandese.



Le misure recentemente annunciate si aggiungono a quelle già adottate in Irlanda del Nord, dove l'aliquota Iva è stata ridotta al 5% fino alla fine di marzo 2021.

“L’isola d’Irlanda dispone di asset strutturali che sono davvero importanti, quali una bassa densità di popolazione e la possibilità di godersi molti spazi aperti sia sul mare sia nell’entroterra. Città come Dublino e Belfast sono affacciate sull’Atlantico e al tempo stesso punti di partenza di numerose escursioni per visitare spazi verdi e attrazioni nei dintorni. Grazie anche alle misure della manovra governativa, tutte le nostre imprese avranno la possibilità di valorizzare al meglio le attrazioni turistiche e di offrire un’esperienza caratterizzata da un ottimo rapporto qualità prezzo”.