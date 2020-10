Walt Disney World: restyling in attesa delle celebrazioni per i 50 anni

13:00

A Walt Disney World Resort in Florida continuano i preparativi per i 50 anni di attività che verranno celebrati nell'ottobre 2021.

Pubblicità

Come riportato da Travelpulse, per prepararsi all’evento, sono cominciati lavori di restyling che hanno riguardato non solo il castello di Cenerentola ma anche il Magic Kingdom Park Auto Plaza. All'interno del parco a tema Magic Kingdom, sono stati recentemente completati i lavori di ristrutturazione per l'ampliamento del percorso tra Sleepy Hollow a Liberty Square e Mickey's PhilharMagic a Fantasyland, oltre all'installazione di un nuovo ingresso a Tomorrowland. Alcune attrazioni sono state chiuse per manutenzione ordinaria, come il Tomorrowland Transit Authority People Mover, il Liberty Square Riverboat e la Tom Sawyer Island. Le nuove montagne russe di Tron dovrebbero poi essere pronte in tempo per la grande celebrazione del prossimo ottobre.



Nel piano originale, nel 2021 si dovrebbe inaugurare anche il nuovo hotel di lusso a tema Star Wars, il Galactic Starcruiser.

Intanto, anche Epcot è oggetto di un piano di restyling che dovrebbe comprendere un ingresso completamente nuovo nel parco a tema, un nuovo padiglione per eventi dal vivo, un Dreamer’s Point reinventato per vedere il World Showcase.