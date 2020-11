11:06

Fare un passo indietro e pensare a come promuovere forme di viaggio più lente e sostenibili. È il principio espresso da Maria Elena Rossi, direttrice marketing dell’Enit, intervenendo al Wtm Virtual 2020, alla luce del rallentamento del turismo internazionale causato dalla pandemia.

“Abbiamo sempre parlato di sostenibilità anche quando abbiamo visto le nostre città sovraffollate - ha aggiunto Rossi, secondo quanto riportato da ttgmedia.com -, ma quando sei una destinazione dalla forte crescita di visitatori diventa più difficile metterla in pratica. Ma l’Italia ha ora la possibilità di guardare a come bilanciare lo sviluppo economico del turismo con la sostenibilità”.



Va in questa direzione l’innovazione tecnologica abbinata a criteri di consapevolezza. A questo proposito Rossi ha citato la campagna #EnjoyRespectVenezia, lanciata nel 2017 per indirizzare i visitatori verso l’adozione di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei siti turistici veneziani, e che sarà estesa anche al prossimo anno. “Questa consapevolezza di rispettare la città - ha aggiunto la direttrice marketing di Enit -, i suoi cittadini e il patrimonio sono la chiave per il futuro. Abbiamo la possibilità di farlo ora e lavoreremo con le città per supportarle”. S. P.