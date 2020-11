Croazia al Wtm: la rinascita passa dalla qualità del ricettivo

15:48

Sicurezza e prodotti turistici popolari: turismo nautico, sole e mare, natura e gastronomia. Sono i capisaldi del Croatia National Tourist Board al Wtm Virtual 2020.

Un piano d’azione rafforzato dal potenziamento dell’offerta ricettiva. “Siamo orgogliosi del nostro primo hotel cinque stelle lusso Grand Park Hotel di Rovinj - afferma il managing director Kristjan Stanicic - e possiamo contare sulla recente apertura del boutique resort hotel Maslina, a Stari Grad on Hvar, e sull’ultima acquisizione Hilton a Rijeka con il Costabella Beach Resort and Spa. Fra le attrazioni turistiche più sensazionali, invece, la nostra puma di diamante è il Biokovo Skywalk, piattaforma in vetro sospesa che domina la costa, per esplorazioni emozionanti”.



Resta ben fermo intanto l’obiettivo di preservare la Croazia come meta safe “per poter attrarre visitatori internazionali in sicurezza sanitaria e tranquillità”. S. P.