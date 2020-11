Country Index 2020: il Giappone domina la classifica di FutureBrand

11:55

È il Giappone il Paese con il brand più forte del mondo in questo terribile 2020. Il Paese del Sol Levante mantiene il primo posto nella classifica del Country Index 2020 di FutureBrand, che anche quest’anno ha elaborato la sua graduatoria, giocoforza legata anche al modo in cui è stata affrontata l’emergenza pandemia.

Alle spalle del Giappone si piazzano Svizzera, Germania e Canada, mentre entrano nella top ten gli Emirati e la Nuova Zelanda.

Pubblicità

L’Italia resta nella top 20, perdendo una posizione e piazzandosi al 15°posto. “Un dato che non deve scoraggiarci perché sancisce che, pur tra le mille incognite prodotte dalla pandemia e dai suoi effetti sull’occupazione e l’economia del Paese, il brand Italia resta forte – dice Alessandra Iovinella, managing director FutureBrand Milano -. Sono due le dimensioni che restano critiche seppur leggermente migliorate rispetto allo scorso anno: il Potenziale di Business e il Sistema dei Valori. Infrastrutture, tecnologia e attrattive commerciali non sono ancora all’altezza delle aspettative e Tolleranza, Rispetto per l’ambiente e libertà politica sembrano continuare a pagare lo scotto della litigiosità che domina l’Italia in questo momento storico”.



I punti di forza della Penisola rimangono l’essere una meta turistica ambita e l’apprezzamento della sua storia e bellezze artistiche, che la confermano ancora una volta al primo posto assoluto in quella dimensione. Si perde qualche punto nella dimensione legata al cibo: è probabile che il dato metta in luce una percezione che lega l’Italia a proposte culinarie sì eccellenti ma tradizionali. Una nuova generazione di chef italiani di alta cucina sta comunque lavorando per colmare il gap.

Restano invariati ed elevati i punteggi relativi alla capacità del Paese di offrire prodotti di qualità.



Fra gli highlights del nuovo Country Index l’ascesa del Medio Oriente con gli Emirati Arabi Uniti che scalano la classifica, lo sviluppo del continente africano che vede tutti i Paesi del continente migliorare la propria posizione in classifica con l’Angola, il Kenya e l’Algeria che si qualificano tra i primi 5 Paesi emergenti a livello globale.



La gestione della pandemia

Quest’anno l’Index ha proposto una serie di domande legate al tema del Covid19, compresi dati qualitativi e quantitativi sulla gestione del virus nei Paesi di residenza degli intervistati. In realtà le risposte si mostrano ancora molto prudenti, segnale piuttosto chiaro che una valutazione sulla gestione dell’emergenza deve attendere ancora qualche tempo per essere data.