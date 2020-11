08:03

Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il settore turistico: cosa succederà nel 2021? Guardando al futuro Volagratis.com ha individuato i trends di viaggio che, emersi in questo particolare momento storico, si rafforzeranno ulteriormente il prossimo anno.

Si va dalla "staycation" - la vacanza vicino casa - al "workation", tendenza che permette di lavorare da remoto in un luogo di villeggiatura. Il concetto di "distanziamento sociale" ha portato inoltre i vacanzieri a prediligere località lontane dal turismo di massa e, soprattutto, a contatto con la natura.



Molto in voga anche il cosiddetto "slow travel", il turismo lento: la durata dei viaggi risulta in media più lunga rispetto allo scorso anno (per i voli si passa da da 4,26 a 4,47 giorni, per "volo+hotel" da 5,43 a 6,62, per "solo hotel" da 2,09 a 2,65).



Con chi si viaggerà? Se nel 2020 coppie e single hanno rappresentato l'80% delle prenotazioni, per il 2021 l'aspettativa - nonché la speranza - è quella di un aumento delle richieste da parti di gruppi e famiglie. Date le incertezze del periodo, tra i travel trends figurano anche le prenotazioni last-minute che, come riscontrato da Volagratis.com, sono state di 12 giorni più vicine alla partenza rispetto al 2019. L. F.