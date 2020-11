L’Everest riapre alle spedizioni

11:57

L’Everest riapre ai turisti. Secondo quanto si apprede da lastampa.it, il Nepal avrebbe iniziato a rilasciare i permessi per le prime spedizioni autunnali sulle vette himalayane.

I visitatori dovranno, però, arrivare nel Paese muniti di un test Covid-19 negativo ed essere in possesso di un’assicurazione sanitaria che possa coprire le spese per il trattamento anti coronavirus. Dovranno inoltre sottoporsi a una quarantena di una settimana in un hotel di Kathmandu e a un altro test prima di raggiungere il campo base.



Per scalare le vette himalayane sarà necessario, anche, ottenere un’approvazione preventiva dell’itinerario.



Ap Rudra Singh Tamang, direttore generale del Dipartimento del turismo del Nepal, ha comunque chiarito che “il Paese non ha riaperto totalmente al turismo. Solo coloro che avranno ricevuto l’approvazione dell'itinerario potranno entrare in Nepal”.