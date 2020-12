Abu Dhabi Specialists Program, un voucher per i primi adv che completano il corso

15:35

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi ha concluso i primi tre mesi di attivazione dell’Abu Dhabi Specialists Program, programma di formazione in italiano dedicato agli adv.

Per festeggiare il traguardo, Dct Abu Dhabi offrirà ai primi 400 agenti e consulenti di viaggi che completeranno tutti e cinque i moduli di formazione conseguendo la qualifica di ‘Abu Dhabi Specialist’ da oggi ed entro il 31 gennaio 2021, un voucher del valore di 25 euro.



Inoltre, tutti gli utenti che termineranno con successo l’intero corso online riceveranno, in aggiunta al diploma, banner tematici per personalizzare la propria firma digitale e inviti riservati che consentono di partecipare a una serie di training online in collaborazione con i partner più esclusivi dell’Emirato come Louvre Abu Dhabi, Marriott International Luxury Brand e Experience Hub Yas Island - Ferrari World Abu Dhabi. In palio anche la partecipazione ad un esclusivo fam trip in partnership con Etihad Airways.