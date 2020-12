di Oriana Davini

C'è chi si è mosso subito con guide pratiche e bonus e chi si è attivato con protezioni assicurative gratuite per tutti i turisti: le regioni spagnole hanno affrontato l'emergenza sanitaria mettendo in campo una serie di strategie studiate ad hoc. L'obiettivo comune a tutte è unico: far passare il concetto che viaggiare in modo sicuro si può e che la Spagna è la destinazione perfetta per farlo.

Il marchio

Nello specifico, l'Andalusia lo scorso maggio ha stilato la guida pratica 'Andalucìa Segura', con una serie di raccomandazioni pratiche igienico sanitarie e una check list di requisiti per gli operatori che volevano esporre il marchio nella propria comunicazione. Inoltre, spiega Lucia Montalbano, marketing consultant, "hanno lanciato un bonus vacanze valido solo nelle strutture con il marchio". Lo stesso è accaduto ad Alicante con il marchio Alicante Segura, sostenuto da una massiccia campagna di promozione sui social con hashtag dedicati.



L'assicurazione anti Covid-19

Dal 1° gennaio l'Andalusia farà quel che le Canarie hanno già reso operativo: una copertura assicurativa gratuita per tutti i turisti internazionali valida per spese mediche, rimpatrio sanitario e soggiorno prolungato per obbligo di quarantena.



Spiagge e famiglie

Comunitat Valenciana ha invece lavorato sul target preferenziale delle famiglie, trasformando il proprio brand in "Mediterraneo en vivo y seguro" e creando due guide dedicate rispettivamente alle spiagge e ai borghi dell'interno.