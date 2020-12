Gran Bretagna sempre più isolata, si allunga l'elenco degli stop ai voli

11:13

Con il passare delle ore si allunga l’elenco dei Paesi che, come l’Italia, hanno deciso di interrompere i collegamenti aerei con la Gran Bretagna in seguito alla diffusione di un nuovo ceppo di Covid-19 particolarmente virulento, anche se non più letale della variante già conosciuta.

La prima nazione ad agire è stata l’Olanda, che già ieri mattina ha interrotti i voli da e per il Regno Unito fino al 1 gennaio 2021. A seguirla a ruota Belgio, Lussemburgo, Austria e Lettonia. La Germania, aggiunge TravelMole, ha vietato tutti i voli fino al 31 dicembre. Il Portogallo limita i viaggi da e per il Regno Unito, ad eccezione dei cittadini portoghesi e di quelli legalmente residenti in Portogallo. La Francia e l'Irlanda hanno vietato i voli e altre forme di trasporto per 48 ore dalla mezzanotte di ieri, mentre la Danimarca ha sospeso i voli per 48 ore dalle 9 di oggi e la Finlandia ha sospeso i voli dalle 12 di oggi fino a lunedì 4 gennaio. Anche la Turchia e la Repubblica Ceca hanno deciso di interrompere tutti i colelgamenti con il Regno Unito.



Quarantena più severa

La Svizzera sta imponendo misure di quarantena più severe per le persone che arrivano dal Regno Unito e la Svezia afferma che prevede di introdurre misure simili, anche se non sono ancora disponibili dettagli.



Intanto la Spagna ha chiesto una “risposta coordinata” dell’Ue sullo stop dei voli con la Gran Bretagna, altrimenti procederà autonomamente come hanno fatto gli altri Paesi.



Fermi anche i voli a lungo raggio

Sul lungo raggio il Canada ha vietato i voli passeggeri in entrata dalla mezzanotte di questa sera per 72 ore, mentre la Colombia sospende i collegamenti diretti da e per Londra da oggi fino a nuovo avviso; domani dovrebbe invece entrare in vigore il divieto sui voli del Regno Unito in Kuwait.



Hanno agito anche Arabia Saudita, Cile, Marocco, El Salvador e Argentina. Israele ha vietato l'ingresso ai non israeliani che viaggiano dal Regno Unito e ha disposto che i visitatori provenienti dal Regno Unito debbano isolarsi da soli all'arrivo in una sistemazione designata.