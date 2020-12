Usa, riaprirà a marzo il parco acquatico Disney Blizzard Beach

13:06

Riaprirà in primavera Disney Blizzard Beach. Secondo quanto annunciato dallo staff di Walt Disney World, gli ospiti di Walt Disney World Resort potranno tornare a visitare il parco acquatico di Orlando (Florida) a partire dal 7 marzo 2021.

Disney Blizzard Beach sarà il primo parco acquatico del gruppo Disney a tornare in attività negli Usa, dopo quasi un anno di fermo. Mentre, come si legge su Travel Mole, bisognerà attendere ancora per Typhoon Lagoon.



I due parchi sono stati chiusi al pubblico all’inizio della diffusione della pandemia Covid-19, lo scorso marzo.