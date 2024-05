Trinity ViaggiStudio lancia la proposta Premium

Scienza, arte, creatività si affiancano allo studio dell’inglese. È la proposta di Trinity ViaggiStudio per ragazzi dai 13 ai 17 anni che, con il nuovo progetto Premium, potranno arricchire il soggiorno studio con diversi percorsi formativi tra cui poter scegliere.

Taunton School, Bishop’s Stortford College e Padworth College sono i college che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Ciascuno di loro propone moduli studiati con attenzione per offrire ai ragazzi un soggiorno studio che consenta di sviluppare le proprie capacità combinando l’apprendimento della lingua con laboratori scientifici e creativi. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua ad esperienze formative di alto profilo.

In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, migliorando le proprie life skills.

Il progetto educativo Premium è differente per ogni College, studiato per offrire percorsi formativi tra cui scegliere in base alle proprie attitudini e ognuno focalizzato su discipline specifiche.