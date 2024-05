Puglia Paradise, offerta in crescita e nuovi strumenti per i proprietari

Cresce l’offerta di Puglia Paradise, l’azienda specializzata in dimore di lusso in Puglia che ha inserito nel proprio portfolio otto nuove ville e trulli, arrivando a un totale di 26 strutture selezionate nella Valle d’Itria. Tutte le unità sono dotate di ampi spazi esterni con piscina privata, giardini grandi scenografici e interni progettati da designer; l’operatore garantisce anche un servizio premium di lifestyle concierge a 5 stelle in totale privacy ed esclusività grazie alla figura del Guest Angels®.

Un compendio per i proprietari

Tra i servizi per i proprietari Puglia Paradise ha sviluppato l’ ‘Owners Resource Hub’, consultabile e visitabile sul sito ufficiale, un compendio essenziale realizzato per guidare i proprietari attraverso il mercato delle ville in affitto in Puglia. Questo hub consente loro di aver accesso a informazioni, con una selezione di circa 50 articoli che esaminano ogni aspetto della proprietà della villa, dalla gestione delle dinamiche del mercato degli affitti al posizionamento della struttura in un mercato molto competitivo come quello degli affitti in Puglia.

Owners Resource Hub è progettato per fornire informazioni complete e consigli pratici, con lo scopo di aiutare i proprietari a ottimizzare le performance di affitto, creare un ottimo posizionamento per la villa e mantenere un servizio d’eccellenza, in linea con le aspettative degli ospiti.