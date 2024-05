Ruby Group sbarca in Italia, primo hotel a Firenze

Arriverà a luglio 2024 il primo hotel di Ruby Group in Italia. L’azienda tedesca, che conta 17 hotel in Europa, ha scelto Firenze per il debutto italiano, con il suo concept di ‘lusso essenziale’.

“Attraverso la progettazione e la costruzione modulare, la centralizzazione e l’automazione, rendiamo accessibili esperienze lussuose, creando nel contempo una struttura di costi più snella e adattabile, con minori rischi per i partner immobiliari – spiega il ceo Michael Struck -. Questi vantaggi ci distinguono dai nostri concorrenti e supportano le nostre attività di sviluppo, specialmente in periodi imprevedibili”.

Ruby Hotel Firenze sarà realizzato insieme al Gruppo GB Holding , in Piazza della Libertà. Avrà 118 camere e un Ruby Workspace con una superficie totale di circa 300 metri quadrati. L'edificio ottocentesco avrà anche un bar e una caffetteria, una terrazza nel cortile interno e uno spazio di lavoro dedicato.