Thailandia: il Governo allenta l'attenzione sul turismo. Investimenti in altri settori

19:25

In Thailandia il turismo non tornerà quello dei livelli pre-Covid. Non una previsione ma una scelta effettuata dal governo locale che adesso cerca investitori per altri settori. Una industry che finora ha rappresentato il 20% del Pil ma che nel futuro, anche al ristabilirsi della situazione una volta superata l'emergenza sanitaria, potrebbe essere scavalcata da settori come per esempio quello delle energie rinnovabili.

Nel 2019 il turismo ha generato entrate per 56.2 miliardi di dollari, un dato che non soddisfa le autorità thailandesi le quali vedono il loro Paese fortemente dipendente da questo comparto.



Come riporta eturbonews.com, l'obiettivo è adattarsi ai cambiamenti economici in atto e riuscire a includere la Thailandia tra le 10 nazioni in cui conviene fare business riuscendo ad attrarre capitali stranieri. G. G.