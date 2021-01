di Oriana Davini

08:35

È iniziato un nuovo anno e puntuale viene pubblicata la nuova edizione di Henley Passport Index, la classifica dei passaporti più potenti del mondo in base al numero di destinazioni alle quali danno accesso senza visti preventivi.

Poche le sorprese: il ranking rimane invariato nelle prime così come nelle ultime posizioni ma la lettura che ne danno i vertici di Henley & Partners riguarda piuttosto l'emergere dei paesi dell'Asia Pacifico ormai stabilmente nelle prime posizioni, al posto delle nazioni occidentali che storicamente occupavano il podio. Trend che potrebbe essere ulteriormente confermato dalla velocità di ripresa dal Covid-19.



Il ranking e la pandemia

Anzi, avverte Christian H. Kaelin, presidente della società, "i risultati dell'ultimo indice sono un promemoria di ciò che il potere del passaporto significa davvero in un mondo sconvolto dalla pandemia".



Il Giappone si mantiene in pole position per il terzo anno consecutivo, con 191 destinazioni a portata di passaporto. Seguono Singapore, con 190 destinazioni, e la Corea del Sud a parimerito con la Germania con 189.



L'Italia si conferma al quarto posto a parimerito con Finlandia, Spagna e Lussemburgo con 188 destinazioni, seguite al sesto posto da Svezia, Olanda, Francia, Irlanda e Portogallo.



Negli ultimi sette anni gli Stati Uniti sono passati dal primo al settimo posto, posizione che ricoprono attualmente con la Gran Bretagna: entrambi i Paesi devono ora sottostare alle restrizioni imposte da 105 nazioni.



Chiudono la classifica Siria, Iraq e Afghanistan, senza variazioni rispetto al 2020.