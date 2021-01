10:13

A partire dalle 4 di questa mattina la Gran Bretagna ha sospeso tutti i corridoi turistici che erano stati aperti e sui quali si movimentavano passeggeri senza la necessità di un periodo di quarantena.

La situazione sanitaria in UK, a causa della cosiddetta ‘variante inglese’ del virus, è preoccupante e vi è una forte recrudescenza dei contagi.



Per questo il Governo di Boris Johnson ha deciso di chiudere tutte le vie di libera circolazione, dice Travelmole, imponendo a chi vuole entrare nel Paese una quarantena di 10 giorni, che si può abbreviare effettuando un test Covid al quinto giorno. Sono inoltre sospesi gli arrivi dal Sud America e dal Portogallo a causa della ‘variante amazzonica’ del virus.



Da parte delle imprese dei viaggi e dei trasporti arriva unanime l’approvazione per questo provvedimento: la situazione sanitaria britannica è tale che anche i più strenui difensori dei corridoi hanno accettato la decisione senza proteste.



La richiesta è però quella di supportare le imprese che si occupano di viaggi con aiuti di Stato e di programmare la riapertura insieme alle aziende, in modo che si possano attrezzare.