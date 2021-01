Disneyland Paris, la riapertura slitta al mese di aprile

12:38

Una breve riapertura estiva e la chiusura a fine ottobre, poi un atteso ritorno per il 13 febbraio. Era questo il calendario di Disneyland Paris.

Sfortunatamente però, i piani del parco più celebre d'Europa cambiano nuovamente. A poche settimane dalla data prevista per la riapertura, la comunicazione di un ulteriore slittamento arriva via Twitter. Come si legge nel post, 'se le condizioni lo permetteranno' si potrà tornare a vivere la magia di Disneyland Paris a partire dal 2 aprile.



Come riporta travelpulse.com, i vertici dell'azienda spiegano come stiano facendo il possibile, parallelamente alla campagna di vaccinazione messa in atto dalla Francia che a oggi ha già somministrato il vaccino anti-Covid a oltre 400mila persone. G. G.