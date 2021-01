International Pow Wow: confermata l'edizione di settembre a Las Vegas

15:38

Il 2021 si apre anche con qualche segnale di speranza: quest’anno International Pow Wow si svolgerà dal 18 al 22 settembre al Las Vegas Convention Center.

Il ritorno di Ipw segnerà un passo importante nel lungo percorso di ripresa del settore e andrà a creare un modello da seguire per poter ricominciare a viaggiare.

Pubblicità

Fra le nuove misure di sicurezza che caratterizzeranno questa edizione, il distanziamento: tutti gli stand dedicati agli espositori saranno adeguatamente distanziati di almeno un metro l’uno dall’altro, il percorso tra gli stand avrà un solo senso di marcia, vigerà l’obbligo di indossare la mascherina e sarà misurata la temperatura a tutti i partecipanti ogni giorno all’entrata del Convention Center.



Nel corso dei mesi che precedono l’appuntamento annuale, Ipw si impegnerà a rinnovarsi in modo tale da soddisfare tutti i bisogni dei delegati post pandemia. Nello specifico, Us Travel Association e Brand Usa garantiranno un’adeguata formazione e informazione in preparazione dell’evento.



Il general manager di Ipw, Malcolm Smith ha dichiarato che “Ipw ha sempre posto un’enfasi particolare sulla necessità di cambiare insieme ai bisogni dei suoi delegati e probabilmente il 2021 sarà l’anno più importante della storia che permetterà al settore turistico americano di ripartire da zero”.



Altre novità riguardano la composizione dell’Ipw International Advisory Committe per l’Italia: a seguito della scomparsa di Massimo Loquenzi, il comitato ha avuto una riorganizzazione. In sostituzione di Massimo Loquenzi è stata nominata Luisa Salomoni dello U.S. Commercial Service; il ruolo di vice chair è passato ad Eleonora Leccardi, Best Western & Resorts che supervisionerà il segmento relativo agli hotel. Francesca Loquenzi entra a far parte del board come membro e supervisore del segmento pr e communication. Il board inoltre include, come in passato, Giulio Santoro di Aviareps supervisore del segmento relativo ai tour operator, Oliver Solaro di Alamo Rent a Car supervisore del segmento trasporti e, come consulenti ex officio, Marcella Re di Brand Usa e Nicolò Sessa di American Airlines.