14:21

La Spagna non sarà in grado di ricevere turisti stranieri fino alla fine dell’estate. In occasione della riunione del Consiglio esecutivo dell’Unwto, il presidente Pedro Sánchez ha spiegato che il Paese non potrà accogliere visitatori internazionali fino a che la popolazione spagnola non sarà adeguatamente immunizzata dal Covid-19, ovvero fino che non sarà raggiunto un tasso di vaccinazione del 70%. Un traguardo che l’Esecutivo spagnolo prevede di raggiungere solo alla fine dell’estate.

“Solo la vaccinazione di massa aprirà la strada alla normalità che vogliamo”, ha dichiarato il presidente, riporta preferente.com. “Il Governo – ha proseguito – sta lavorando per raggiungere il 70% di vaccinazioni entro la fine dell’estate. Ciò consentirà alla Spagna di essere progressivamente più preparata a ricevere i turisti internazionali”.



Secondo il presidente spagnolo, la crisi momentanea servirà al Paese per dare vita a “un turismo più sostenibile, radicato nell’ambiente, capace di rispettare la diversità e l’identità di ogni luogo”.