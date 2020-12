Spagna in aiuto ai player turistici: ecco le misure del governo

11:19

Anche il governo spagnolo agisce a supporto dei player del turismo piegati dalla devastante crisi dovuta a Covid-19. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un piano di rafforzamento per l’industria alberghiera e del turismo con misure che includono la riduzione dei canoni d’affitto, moratorie sui pagamenti e aiuti fiscali, nel tentativo di alleviare la situazione finanziaria delle aziende e consentire loro di affrontare i costi fissi come i salari, mantenendo la redditività.

"Misure necessarie"

"Si tratta di una serie di misure necessarie per i settori gravemente colpiti dalla pandemia e che necessitano di maggiore protezione in modo che possano mantenere la loro attività e occupazione” ha affermato il ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, Reyes Maroto, sottolineando che tali disposizioni rafforzano quelle esistenti come la cassa integrazione, in cui sono stati incorporati nuovi settori come ristoranti e chioschi alimentari e per i quali è stata creata una nuova linea con garanzie pubbliche al 90%.



Nel campo della previdenza pociale, spiega Hosteltur, le aziende impegnate in attività inquadrate nei settori del turismo, del commercio e dell'ospitalità possono applicare uno sconto del 50% sui contributi previdenziali per le assunzioni fisse da aprile a ottobre 2021; il costo di tale misura sarà di circa 73 milioni di euro.



Per quanto riguarda, invece, i debiti fiscali saranno 92mila i contribuenti del canale Horeca che beneficeranno del differimento delle imposte per sei mesi. L'importo potenzialmente differito ammonterebbe a circa 2.668 milioni di euro.