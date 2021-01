08:01

Contrariamente a quanto annunciato, pare non ci sarà nessun rilassamento del travel ban per i viaggiatori provenienti dall’Europa e dal Brasile con l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Secondo quanto riporta Travelmole, il segretario per la stampa del neo presidente Usa ha infatti rivelato attraverso un tweet che la nuova amministrazione Usa rivedrà i termini tracciati da Donald Trump per ammorbidire le regole per gli arrivi dal Regno Unito e dall’Europa Schengen.



Trump aveva infatti annunciato che dal 26 gennaio prossimo le restrizioni sarebbero state meno rigide, ma il nuovo inquilino della Casa Bianca sembra intenzionato al contrario a rafforzare le misure di contenimento dell’epidemia di Covid 19, mantenendo attivo il travel ban sia per la Gran Bretagna che per l’Europa Continentale, oltre che per il Brasile.



“Non è ancora tempo di rivedere le regole sui viaggi intercontinentali” ha twittato il resposabile stampa del presidente Biden.