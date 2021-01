'Croatia full of new beginnings': al via la campagna social sulla Croazia meno nota

10:30

Nuova campagna promozionale per l’ente nazionale croato per il turismo, che snel segno di ‘ Croatia full of new beginnings’ intende rilanciare le potenzialità della destinazione via social. La campagna sarà attiva fino a metà febbraio su Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e TikTok con l'hashtag #CroatiaWishList2021. La campagna sarà condotta attraverso immagini di località croate meno conosciute, con racconti brevi che possano servire come suggerimenti su cosa visitare, assaggiare e come trascorrere una vacanza in Croazia. Oltre a postare foto su Facebook, Instagram, Pinterest e Twitter, TikTok pubblicherà anche brevi video con gli scatti più belli delle destinazioni croate.

Pubblicità

L’obiettivo è quello di attirare l'attenzione sulla Croazia attraverso auspici positivi per il 2021. La campagna sarà realizzata in 15 mercati esteri: Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Paesi Bassi, Francia, Slovenia, Svezia, Norvegia, Belgio e Svizzera.

"Con questa campagna, il nostro obiettivo principale è mantenere la visibilità e la presenza della Croazia nei più importanti mercati. Presentando luoghi meno conosciuti e proposte interessanti per la pianificazione delle vacanze nel nostro Paese, vogliamo ispirare i nostri follower e motivarli a creare la loro lista dei desideri da realizzare e sperimentare in Croazia, non appena si creeranno tutte le condizioni necessarie per viaggiare", ha detto il direttore dell'ente nazionale croato per il turismo, Kristjan Staničić.

Nel 2021 sono attesi risultati turistici migliori rispetto al 2020 mantenendo la posizione del Paese come una delle principali destinazioni del Mediterraneo.