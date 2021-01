Nuova Zelanda, regole per l'ingresso

di Gaia Guarino

La Nuova Zelanda è diventata nota come esempio virtuso di gestione della pandemia, da mesi con pochissimi casi. A tutela di questo traguardo, entrano in vigore ulteriori regole per i viaggiatori che volessero visitare il Paese.

A oggi, qualunque sia la provenienza, occorre presentare un tampone negativo effettuato entro 72 ore prima della partenza, inoltre per tutti è richiesto un periodo di isolamento di due settimane in una struttura certificata con tanto di voucher da mostrare all'imbarco del proprio volo.



Come riporta traveloffpath.com, norme leggermente diverse per chi dovesse arrivare da Australia, Antartide, Isole Cook, Micronesia, Fiji e altri territori limitrofi, che non richiedono alcun test preliminare.