Qatar e Doha sul podio delle classifiche TripAdvisor

12:08

Medaglia di bronzo per Qatar e Doha nei TripAdvisor Traveller’s Choice Awards 2021. La destinazione conquista infatti il terzo posto tra le destinazioni di tendenza per l’anno in corso, come spiega un comunicato del Qatar National Tourism Council.

Non solo: nei giorni scorsi Doha si è anche classifica al secondo posto tra le città più sicure del mondo del Numbeo Crime Index 2021.



E la scalata del Qatar nel turismo passa anche dal Qatar National Vision 2030, il piano di investimenti in ambito di sostenibilità, protezione della fauna e flora locale.



Per quanto riguarda la pandemia, invece, la Qatar ha messo a punto un rigido protocollo per prevenire la diffusione del contagio e garantire la sicurezza dei turisti.