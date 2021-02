Grecia e Israele: verso l'ingresso libero ai turisti vaccinati

16:42

La Grecia e Israele saranno due fra i primi paesi al mondo a consentire l'accesso senza quarantena ai turisti vaccinati, molto probabilmente già da fine marzo o inizio aprile.

L'annuncio riportato da Travelmole imporrà di riconsiderare un eventuale introduzione del ‘passaporto sanitario’ per identificare quanti sono stati vaccinati.

Intanto, Grecia e Israele hanno annunciato un accordo per il riconoscimento reciproco dei ‘passaporti sanitari’ per consentire a quanti sono stati vaccinati di muoversi liberamente tra i due Paesi. Parlando in una conferenza stampa, i due primi ministri dei paesi hanno confermato che le persone vaccinate non avrebbero bisogno di fornire all’arrivo un test Covid o di autoisolarsi.



Israele ha già vaccinato una grande percentuale della sua popolazione. Tuttavia i suoi confini rimangono chiusi fino al 20 febbraio. Secondo i media locali, Israele starebbe concordando un corridoio di viaggio con il Regno Unito per i passeggeri vaccinati, una volta riaperti i confini.