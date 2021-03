10:51

Il ministro degli Affari Esteri e del Turismo delle Seychelles, Sylvestre Radegonde, ha annunciato che la destinazione riaprirà ai visitatori di tutti i paesi tranne che a quelli sudafricani a partire dal 25 marzo 2021.

L'annuncio segue una riunione del Comitato della Task Force sul turismo. I visitatori saranno tenuti a presentare un test Pcr negativo eseguito 72 ore prima della partenza, mentre non verrà richiesta la vaccinazione. Inoltre, non sono previsti requisiti di quarantena per i visitatori.

I viaggiatori dovranno indossare le mascherine e seguire le norme relative a distanziamento e sanificazione, ma avranno accesso a tutte le aree comuni all'interno degli hotel inclusi bar, spa e piscine.



Il motivo principale per il quale il ministro Radegonde ha varato l'allentamento delle misure, come riportato da Travelpulse, è dovuto alla massiccia campagna di vaccinazione messa in atto dall'inizio dell'anno. “La campagna di vaccinazione ha avuto un discreto successo. Il governo ha fatto tutto quanto in suo potere per garantire la protezione della popolazione. Siamo ora arrivati al punto in cui è possibile aprire ulteriormente le frontiere per consentire la ripresa economica".



Secondo il Global Coronavirus Vaccine Tracker del New York Times, le Seychelles sono seconde solo a Israele per numero di vaccinazioni, con il 57,8% della popolazione che è stata almeno parzialmente vaccinata e il 25% che ha ottenuto anche la seconda dose.