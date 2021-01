Seychelles: la rappresentanza in Italia all’agenzia Ita Strategy

10:58

Dopo la chiusura dell’ufficio di Roma, avvenuta nelle scorse settimane, Seychelles Tourism Board si ripropone sul mercato italiano con l’agenzia Ita Strategy, che ne curerà la rappresentanza sulla Penisola.

L’agenzia subentra al direttore Monette Rose che, dopo 15 anni, conclude la sua carriera per andare in pensione. In qualità di marketing representative, Danielle Di Gianvito (nella foto), coadiuvata da Yasmine Pocetti, senior marketing executive, lavorerà a stretto contatto con il team di Seychelles Tourism Board presso la sede centrale, svolgendo attività di promozione e marketing per e per conto di Seychelles Tourism Board.



“Il 2021 inizia con una nuova ed impegnativa sfida professionale – dice Danielle Di Gianvito -. Metteremo a frutto l’esperienza maturata negli anni per affrontare il nuovo scenario turistico visto che l’emergenza Covid-19 ha alterato gli equilibri e modificato molti parametri. Siamo sicure che la destinazione Seychelles tornerà ad attrarre numerosi italiani come e più di prima grazie soprattutto alla sua vastissima offerta”.



L’agenzia Ita Strategy condurrà il piano di rilancio della destinazione Seychelles e si impegnerà al raggiungimento dei diversi obiettivi in stretta collaborazione con Travel Marketing 2 agenzia di pubbliche relazioni e ufficio stampa di Roma.