Friuli, Slovenia e Carinzia festeggiano 10 anni di collaborazione

13:55

Italia, Austria e Slovenia insieme per un progetto che abbraccia le regioni al confine e che potrebbe rappresentare un punto di partenza per la ripresa del turismo.



Dieci anni di collaborazione che si raccontano attraverso quello che è Alpe-Adria Trail, un percorso presentato nel 2012 e che nel 2019 ha raggiunto l'apice con oltre 100mila pernottamenti e più di 20mila escursionisti.

"È un'idea per andare lontano dai luoghi affollati nonché un esempio di cooperazione e successo transnazionale", spiega Christian Kresse, direttore generale della Kärnten Werbung. Un progetto ancora giovane che include diverse esperienze, tra cui per esempio il golf, "un'esperienza unica per gli appassionati", come sottolinea Lucio Gomiero, direttore generale di PromoTurismo FVG.



Un ulteriore tassello è rappresentato dall'aspetto gastronomico. "Costruiamo la nostra reputazione attraverso la cultura del territorio", commenta Maja Pak, direttore generale di Slovenian Tourist Board.

Gaia Guarino