Hyatt, un piano di espansione in Thailandia

21:00

Hyatt Hotels Corp rafforza la partnership con Asset World Corporation, una compagnia immobiliare thailandese con cui si programma l'apertura di svariati hotel nel Paese.

Si parla di oltre mille camere in più distribuite sui diversi brand del gruppo Hyatt, e sebbene non vi siano ancora dettagli specifici, si attendono nuove strutture a Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai e Pattaya.



L'espansione mira soprattutto allo sviluppo dei cosiddetti 'lifestyle brand' e, come riporta travelmole.com, lo scopo è ampliare il segmento premium del mercato aggiungendo alternative uniche all'attuale panorama dell'hospitality thailandese. G. G.